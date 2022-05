Jeune de 33 ans dynamique

Diplôme en Science physiques au préalable

Diplômé du Centre de Recherche et d'action pour la paix CERAP/INADES

en Gestion des conflits, Droits et Action Humanitaires, Médiation et construction de la paix

Travaille comme consultant-formateur pour Search for Common Ground Côte d'Ivoire et Centrafrique.