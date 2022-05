Valery TCHIENDA

Je suis commercial de formation, titulaire d un BTS en Commerce a l Institut Siantou Supérieur.

Je travaille en free-lance en chine comme commerciale et consultant pour des sociétés d import-export, des entreprises, et des particuliers.

Je suis également partenaire de Wandashops qui est un portail de commerce en ligne ou ce vends en gros et en détails: Vêtements, Chaussures, Electronique, Consommable informatique, Accessoire,Cosmétique,Vins & Alcools, DVD,High-Tech , Gadget, E-Book,Machinerie, Top' Occaz...

Un concept « simple » et une image forte : « Faire ses achats, mais à prix discount »

http://wandashops.com



Mes compétences :

Chine

Marketing

Import-export

Commercial

Contrôle qualité