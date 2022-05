Pianiste et professeur de musique expérimentée. Une formation musicale approfondie, quinze années d’expérience dans l’enseignement du piano et de la Formation Musicale au sein de différentes écoles de musique, collèges et conservatoires (Biélorussie et France).

Participation active à de nombreux ateliers et classes de maître : Elizabeth Sombart, Denis Pascal, Andy Emler, Daniel Barenboim, Steve Reiche…