Bienvenue !



Je prospecte depuis toujours! Le développement commercial est ma seconde nature.



Qu'il s'agisse de développer des stratégies de vente, de donner des formations de Prospection ou de Lead Generation, de soutenir le business développement ou de communiquer stratégiquement avec vos prospects.

Mes 22 années d'expertise sont à votre disposition pour des missions à court ou long terme ainsi que pour l’analyse et support de vos processus de génération de leads.

Je travaille avec des entrepreneurs et de grandes entreprises; mon but est de partager mon expérience pour améliorer votre croissance commerciale.



QUEL EST VOTRE OBJECTIF?

☛ Augmentez votre quantité de prospects/lead?

☛ Communiquer efficacement avec vos clients?

☛ Motiver vos équipes de vente pour la prospection?

☛ Améliorer les processus et le suivi de la génération de leads?



"One customer, well taken care of, could be more valuable than $10,000 worth of advertising." -- Jim Rohn.



☞ Pour me joindre:

✉ Valeska.lc@outlook.com



☞ Pour aller plus loin:

www.valeska-lefranc.com