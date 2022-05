Je m'appelle Valeska Ngwete, j’ai 20 et réside à Nice. Je suis originaire de la Guyane et j’ai habité aux Pays Bas pendant 8 ans où j’ai passé mon diplôme VMTO Economie (Baccalauréat économique et social) en 2014.



Je suis forte d’une expérience professionnelle ayant été assistante d’éducateur sportif pendant un an, et employé durant 8 mois au sein de la bijouterie Siebel Juwelliers à Amsterdam.



Suite à quoi je suis venue m’installer à Nice pour poursuivre des études d’événementiel à L’école Internationale Tunon.



J’ai depuis travaillé deux mois à l’hôtel Mandarina à Grasse tout en effectuant plusieurs missions d’évènementiel, notamment en tant qu’hôtesse d’accueil au Rolex Master Monte Carlo et au Festival de Cannes.

De plus j’ai travaillé 3 moins dans l’enseigne Jennifer à Nice TNL comme vendeuse.



Je suis ouverte, souriante et dynamique. De par mes nombreux voyages je possède une rare qualité d’adaptation. J’aime pendre les choses en main et n’ai pas peur de responsabilités.

Parlant le Français, le Néerlandais et Anglais je suis trilingue et possède des notions d’espagnol.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel