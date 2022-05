Valeska NIKOLITSCH

J'ai fait mes études aux universités de Bonn et de Düsseldorf en histoire antique et moderne d'europe et en Romanistique )francais et italien,literature) jusqu 'au degré du doctorat...(Thèse sur l'oeuvre de la France aux pays rhénans au temps de la révolution et de Napoleon) j'ai fait aussi mes études en droit international et en économie..

je joue au piano

je sais faire des compositions

j'aime les arts,surtout la peinture

et j'adore la Musique

ma famille est d'origine francais



Mes compétences :

Histoire

Literature

Musique

Peinture

Piano