Valeurius ADJEODA

Suite à une maitrise en Biologie option Physiologie végétale obtenue en Juin 2008, j'ai pu affiner mon projet professionnel et je me destine à une carrière de gestionnaire de production. Plus spécialement en gestion de production agro-alimentaire. En effet, les diverses interventions que j'ai pu avoir au cours de mes rencontres pré et post-BAC ont nourri ma passion pour ce domaine, me conduisant ainsi à réaliser la première partie de mon cursus scolaire dans ce coeur de métier avant de me spécialiser dans la gestion de celui-ci.

Etant arrivé en fin de parcours scolaire, je suis à la recherche d'un stage de six (06) mois au cours duquel je pourrai mettre en oeuvre mes connaissances acquises de même que mes compétences professionnelles antérieures.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de production

Gestion des entreprises

Ingénieur agronome

Management

Production