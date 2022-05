Vali THÉMIS

Dénonciation d'impostures et d'imposteurs en situations professionnelles, pratiquant le harcèlement morale, sexuel et/ou physique, sans aucun respect de la personne de la déontologie ou de la loi.



Mettre en garde d'éventuels Entreprisse désireuses d'embaucher des personnes qui se disent et qui se Cadre, Responsable, RRH ou pseudo Directeur de quoi que ce soit et qui vont même jusqu'à se vendre de façon officieuse comme des "Coast-Killer" et qui en réalité, non aucunes compétences en la matière et finissent par coûter plus cher à leur employeur que ce qu'ils sont censés leur faire gagner.



Donc, avis aux amateurs qui ne nous prendrais pas au sérieux dans ces dénonciations.