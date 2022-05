Valia WASSERVOGEL

Psychologue clinicienne au centre pénitentiaire de Fresnes, au Centre National d'Observation exactement. Cette strucure reçoit les détenus de la France entière dont le reliquat de la peine est supérieur à 10 ans. Je travaille avec une équipe pluridsciplinaire afin de dresser un bilan de ces personnes incarcérées (uniquement des hommes)tant sur le plan social que psychologique. L'équipe soumet un rapport écrit au ministère de la justice afin qu'il puisse prendre un décision concernant l'établissement pour peine le plus approprié à cet individu.



Parallelement, je suis formatrice dans le cadre du renouvellement d'agrément des assistantes maternelles (les "nounous"). Mon travail consiste à les former sur le développement psychologique de l'enfant et à leur faire prendre conscience qu'elles exercent réel métier qui nécessiste du professionnalisme.



