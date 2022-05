Valipost GROUPE NEOPOST

Valipost développe et commercialise des solutions facilitant la production et le contrôle des flux courrier.



Depuis 2002, Valipost est leader en France des solutions "Courrier Industriel".



Rattachée au groupe Neopost depuis 2007,Valipost met à disposition de ses clients une large gamme de compétences métiers lui permettant de couvrir toutes les problématiques induites aux processus de production de courrier.



La force de Valipost repose sur sa capacité d'innovation et d'adaptation.



Mes compétences :

Campagne marketing

Courrier

facturation

La presse

Marketing

Presse

Publications