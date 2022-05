Vallat OPHÉLIE

Je suis actuellement Conseiller de Clientèle Haut de Gamme/Patrimonial, sur le Boulevard St Germain à Paris.

Après un Bachelor à Euromed Marseille Ecole de Management, je suis partie sur Lyon pour faire un Master en Finance.

J'ai ensuite approfondie mes compétences techniques et commerciales à travers d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et d'un Diplôme Universitaire en Techniques de Communication.



Ma formation très généraliste m'a permise d'appréhender de nombreux domaines tels que le marketing, le management, la vente, le contrôle de gestion, l'audit ...

Mon expérience actuelle m'apprend au quotidien tant sur le plan comportemental que technique:

La clientèle du Boulevard St Germain est très exigeante et très patrimoniale, aussi mon rôle de vendeuse et de conseillère doit s'adapter aux exigences de ce milieux.



En outre, le travail en équipe est très important, je m'emploi donc à fédérer les collaborateurs dans un objectif d'avancer ensemble.



A aujourd’hui, une profonde introspection m’a permis de réaliser à quel point j’avais envie de me réaliser professionnellement et de m’investir pour une entreprise dont les valeurs feraient écho aux miennes. Je suis quelqu’un de passionnée par nature, et j’aspire à trouver le même engouement dans ma vie professionnelle.



Mes compétences :

dynamique