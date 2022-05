Vallée MICHAEL

Ancien inspecteur de la compagnie AGF (devenue Allianz) en charge de l'animation des agents généraux sur le marché des PROFESSIONNELS et ENTREPRISES, j'ai repris en 2008 l'activité de mon cabinet dont l'ancienneté date de plus de 60 ans.



Naturellement orienté sur le marché de l'assurance des ENTREPRISES du fait de la composition de mon portefeuille et de ma grande expérience dans ce domaine, j'ai également développé, en bénéficiant de l'appui de la compagnie, une grande expérience dans le domaine de l'assurance des personnes et notamment en ce qui concerne les placements financiers et la gestion de patrimoine.



Nous disposons de solutions pointues et adaptées pour les besoins des ENTREPRISES en assurance de flotte de transport, en assurance construction (décennale) et responsabilité civile professionnelle.



Basés à Caen, un service de proximité et une gestion en cabinet de la souscription jusqu'à la gestion des sinistres satisfont nos clients au quotidien.



Mes compétences :

Assurance