Fruit de la fusion des activités de négoce et de l'immobilier VALLÉES FLEURIES CORPORAT est une société de droit ivoirien crée depuis 2006 et spécialisée dans la distribution,le négoce,et la promotion immobilière.

Nous sommes l'un des fournisseurs de produits et services les plus importants cote d'ivoire.



Mes compétences :

Travaux publics

Aménagement du territoire

Aménagements paysagers

Aménagement intérieur

Bâtiment

Gestion immobilière

Construction