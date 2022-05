Vallois BRIGITTE

Médecin conseil chez April International Voyage, j'ai acquis depuis près de 10 ans une connaissance du monde de l'assurance et de la place du médecin au sein de ces assurances. Plus particulièrement après avoir travaillé chez SwissRé, Sogecap, TransAmérica j'ai acquis une grande expérience de la tarification médicale.

Habituée à former les tarificateurs individuellement, je dispense depuis très régulièrement des formations médicales pour ces mêmes tarificateurs (April, Sogecap, Cardif, Natixis,...) dont certaines en lien avec l'AFSRA et l'IFPASS.

Mon expérience de 25 ans en tant que journaliste médical (Quotidien du médecin), m'a grandement aidée dans la rédaction et l'organisation de ces formations