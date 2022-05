Vallot OPHÉLIE

En tant que spécialiste de la beauté, j’ai appris à maitriser les techniques de soins, mais aussi à conseiller les clientes sur le choix des produits, à me tenir informée des nouveautés, et à savoir fidéliser une clientèle.

Dynamique et rigoureuse, je suis passionnée depuis des années par le secteur de la beauté. De ce fait, une animatrice/formatrice/commerciale se doit de maîtriser les techniques commerciales, de gérer une équipe mais surtout de représenter les marques et de les comprendre afin de les représenter aux clients.



Mes compétences :

Microsoft Word

Exel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator