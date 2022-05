Valmir QUFAJ

Je m'appelle Qufaj Valmir. Actuellement en poste de gestionnaire de paie et du social



Mes principales qualités son la persévérance, le sérieux et l'ambition de réussir

Mes principaux défauts sont le perfectionnisme, la curiosité de découvrir mon environnement de travail et le dynamisme.



Je peux travailler comme gestionnaire de paie en entreprise ou en cabinet expertise.



Mon objectif est d'avoir plus d'expérience dans mon domaine professionnelle de comptable.

Je voudrais créer m'a propre entreprise basé dans l'agriculture ou dans le bâtiment.



Mes compétences :

État de rapprochement bancaire

Déclaration de TVA (CA3

Saisie des factures (achats, ventes, banques, fact

Établissement des bulletins de salaires

Gérer les stocks ( livraisons, enregistrement fact

Vérification et organisation des marchandises

Word, Excel, Access, Xeonys

Logiciel Ciel paye, Qu