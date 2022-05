Valmont DE ROCHEBARON

Groupe CRESSIDA qui désire investir au sein de PME françaises et à l'internationals (de 1 à 50M€ ) opérant sur des métiers de conception et fabrication de produits, ayant un "savoir-faire" pointu. Les investisseurs peuvent le cas échéant apporter leur expérience et leur réseau au service des entreprises dans lesquelles ils investissent.



-Activité détaillée

Groupe d'investisseur publics et semi-publics à l'international .

A la recherche d'apporteurs d'affaires et de projets dans les domaines suivant :



- Le secteur de (l’infrastructure, de la construction et du transport)

- Le secteur pétrolier

- Les demandes de sponsoring

- Le secteur aurifère et autres métaux précieux

- Le secteur médical

- Le secteur automobile, aviation

- Le secteur du luxe

- le secteur des énergies renouvelables



Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter la coordination du Groupe de Travail par message PV



cordialment.



Valmont De Rochbaron

ASSOCIEE

CRESSIDA LTD

Site internet http://www.cressidaltd.com



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Conseil aux entreprises

Conseil juridique

Conseil fiscal

Relation investisseur

Communication financière

Communication