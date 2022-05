Valo BINJACAR

Je travaille dans la presse écrite depuis 18 ans. J'ai commencé dans le groupe Emap, avec le lancement du magazine hebdomadaire: Télémax. Puis j'ai effectué un remplacement, d'une chef de rubrique à Modes & Travaux. J'ai fait une formation au CFPJ, école de journalisme. J'ai ensuite travaillé sur 2 titres masculins: Kromozom, puis sur le lancement de Men's Health en France. J'ai collaboré sur le titre Men's Health pendant presque 4 ans: époque groupe Rodale (maison mère américaine), puis pour le groupe de presse allemand : Axel Springer, qui a repris la license. Ce groupe a lancé un féminin: Bien dans ma vie où j'ai collaboré jusqu'en 2004, année de naissance de mon fils, Lucien.

Puis j'ai travaillé chez Biba, féminin et pour DS,autre féminin.J'ai fait du stylisme pour des catalogues de prêt-à-porter masculin (Nodus, Dormeuil, Roland-Garros).

De 2009 à mars 2011, je me suis occupée des rubriques mode du supplément du Parisien, La Parisienne.

J'ai pigé ensuite pour le gratuit Direct Femme, dans lequel je faisais des pages shoppings mais aussi des portraits de créatrices de mode et des pages tendances.Depuis septembre 2011, je retravaille pour le titre Men's Health, et ai travaillé sur le titre FHM, dans le même groupe, jusqu'en 2015.



Aujourd'hui, je travaille aussi pour l'E-Commerce, pour des marques développant leurs ventes en ligne et souhaitant mettre en valeur leurs produits en faisant appel à mes qualités de styliste photo.

Je travaille aussi pour des missions de ventes privées, ventes en show-room, braderies de produits luxe, séances de fitting pour des défilés, remplacement de responsables dans des boutiques.....



En bref:

Je possède de très bonnes connaissances des secteurs de la mode, de la production photo et des médias.

Je suis à la recherche d'un poste fixe, et souhaite intégrer une équipe.

Apporter mes expériences et savoir-faire dans le rédactionnel, l'organisation d'événementiel.

Espère lancer son blog d'ici la fin de l'année... !!!.





Mes compétences :

Mode Masculine

PC Hardware

Apple MacOS