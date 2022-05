COUCOU

JE SUIS UNE FILLE DE 23 ANS TITULAIRE DUN BTS EN COMMERCE INTERNATIONAL ET EN COURS DE LICENCE PROFESSIONNELLE.JE SUIS A LA RECHERCHE D UN EMPLOI OU D UN STAGE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION,DU COMMERCE OU DU TRANSPORT.MERCI DE ME CONTACTER SI POSSIBLE AU 51338163 OU DANS MON EMAIL:ghislainejoelleeyenga@yahoo.fr