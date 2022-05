VALORIUM CONSULTING est un cabinet de conseil et de formation qui s’engage aux côtés de ses clients pour les aider à progresser dans leurs projets et pour progresser avec eux.



Nos principaux domaines d’intervention se présentent comme suit :

✔ Management de Portefeuille, Programme et Projet

✔ Mise en place de PMO (Project Management Office)

✔ Mise en place de référentiels de bonnes pratiques (COBIT, ITIL, ISO 20000, ISO 27001, Guide PMBOK®, Prince2, CMMI, MEHARI, …)

✔ Audit et Gouvernance des Systèmes d’Information

✔ Schéma Directeur des Systèmes d’Information

✔ Urbanisation des Systèmes d’Information

✔ Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

✔ Business Process Management

✔ Business Performance Management

✔ Définition des tableaux de bord



Mes compétences :

Management de Projet

Management des SI

Cobit

ITIL

Méthodes agiles

ISO 2700x

ISO 20000

Management de Portefeuille

Assistance à la maîtrise d'ouvrage

Management de Programme

Schéma directeur des systèmes d'information

Gouvernance IT