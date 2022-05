Valou FLPT

Après avoir acquis mon diplôme en génie thermique et énergie à Lorient, j’ai pu, par le biais ma licence en froid industrielle et commerciale en alternance, me spécialiser dans le domaine de l’énergie et développer mes connaissances initiales en entreprise pendant une année.



En étant dans un bureau d’étude d’un grand abattoir (SVA Jean Rozé à Vitré), j’ai ainsi acquis une bonne maîtrise des installations frigorifique dans le domaine du froid industriel. J'ai pu aussi proposer des solutions d’optimisations énergétique par le biais d’un suivi des énergies du site (froid, gaz, eau, air comprimé etc.…) et des analyses fournis et cohérentes à l’entreprise dans un but d’économie d’énergie. Tout ceci me permettant d’avoir des responsabilités qui me seront utiles pour un futur poste dans un bureau d’étude.



Tout juste sorti de mon alternance, j’ai pu obtenir la confiance de l’agence d’Axima Réfrigeration à Rennes en étant technicien en bureau d’étude dans le domaine du froid commercial et de la climatisation. Mon boulot, dans le cadre d’un période d’intérim de deux mois, était d’exécuter par le biais du chargé d’affaire en génie climatique sur place de multiples chiffrages et devis pour différents clients que ce soit du tertiaire ou de l’industrie. De plus je participais aux réunions de chantier pour établir les avancements et gérer les commandes de matériel pour finaliser au mieux les travaux sur le lot fluide.



Je serais heureux de mettre à présent l’ensemble de mes compétences à votre service. Disponible, je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou entretien qu’il vous conviendra de me proposer.





Mes compétences :

Perrenoud

Solkane

AutoCAD

Microsoft Excel

Microsoft Word

Coolpack