VALSEN CONSULTING vous accompagne dans la conception et réalisation de vos projets dans le domaine de l'agrobusiness, ainsi que dans l'optimisation des unités déjà existantes.

Nous définissons ensemble le projet le plus adapté à vos aspirations et à votre budget.

Vous choisissez parmi un panel de services qui va de l'établissement d'un business plan à la création complète d'une unité clé en main ainsi qu'un suivi pour assurer la pérennité de la structure.

VALSEN CONSULTING propose aux très nombreux Sénégalais désireux d'investir au Sénégal un soutien technique et logistique en vue faire fructifier un capital ou de préparer un retour au Pays.

Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Étude de faisabilité de projets

Pisciculture

Maraîchage

Agroalimentaire

agrobusiness

Aviculture

Remise à niveau d'entreprises

Développement durable

Création d'entreprise