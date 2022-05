Vami BI GOORE INNOCENT S.

C’est avec grand plaisir que je me présente sur ce réseau mondial de professionnel.

Actuellement Chargé d’Etudes au Cabinet du MINISTERE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DE LA COTE D’IVOIRE, j’ai suivi et participé à pas mal de projet, d’atelier et de séminaire.

Proactif et flexible, doté d’un esprit critique, je sais faire preuve de respect à l’égard des autres tout en sachant m‘adapter à différentes cultures. Fiabilité, résistance au stress, vivacité d‘esprit et disposition à apprendre, tels sont mes principaux points forts. Par ailleurs, mon sens de la communication et mon

esprit d’équipe, de même que ma capacité à nouer d‘excellentes relations, tant avec mes collègues qu’avec mes supérieurs, m’ont toujours permis d’aller de l’avant et d’atteindre les objectifs fixés Autonome et volontaire, je souhaiterais mettre tout cet acquis professionnel au service des entreprises intéressées par mon profil. Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

WEBMASTER