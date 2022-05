Van Bossel FABIEN

Diplômé en Aménagement, urbanisme et développement des territoires, ma spécialisation Géographie, milieux et territoires avec une option en développement Durable me destine à travailler et à apporter une réflexion sur le développement des territoires durable.



Je possède un parcours pluridisciplinaires : Sciences humaines (géographie, droit, économie) Sciences et technologies (écologie, statistique), Aménagement et urbanisme. Par la suite durant mon Master, j'ai été formé au Développement Durable et à la problématique des Frontières.



Concernant le domaine de l'informatique, je dispose des compétences suivantes:

- SIG logiciel Argis(ArcMap / SpatialAnalyst), Mapinfo

- Bureautique (Word, Excel, Power point)

- Questionnaire Sphinx



Réalisation dans le cadre de mes études de quatre mémoires:



Mémoire : « Frontières et discontinuités de l’espace aérien et ses conséquences sociales. »

- Mémoire présentant les activités aériennes et leurs conséquences sociales à travers l’étude de trois cas de mise en place de mesures compensatoires.



Mémoire : « Les frontières des espaces atmosphérique et extra-atmosphérique. »

- Mémoire présentant les problématiques, les démarches et les résultats choisis pour répondre aux activités durables de ces espaces.



Stage pour VNF: « Réalisation d’une optimisation spatiale sous SIG pour l’implantation d’un site industriel dans le Nord – Pas de Calais. »

- Mise en place de scénarios par une analyse spatiale à partir de pondération de critères pour une optimisation spatiale.



parcours pluridisciplinaires : Sciences humaines (géographie, droit, économie) Sciences et technologies (écologie, statistique), Aménagement et urbanisme.



Mes compétences :

SIG sous ARcgis

SIG sous Mapinfo

Microstation V8 atlas C200

Atlas C200