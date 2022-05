Van Cleven JEAN-YVES

58 ANS, expérience de 35 ANS dans le domaine médical, à commençer par 10 ans dans l'industrie PHARMACEUTIQUE Laboratoires GLAXO N°1 Mondial et Laboratoires BRISTOL/MEYERS/SQUIB N°2 mondial en tant que visiteur médical puis Diresteur Régional et Directeur des ventes Hospitalières.

Expérience de recrurement eencadrement formation d'équipes de délégués hospitaliers sur la françe (équipe de 15 délégués)

15 ans dans la vente de MATERIEL MEDICAL HOSPITALIER Société VIGGO/SPECTRAMED MEDEX ARROW en tant que DIRECTEUR des ventes françe élu en 1996 TOP EUROPEAN MANAGEUR avec une équipe de 12 vendeurs hospitaliers.

4 ans à mon compte en tant qu'AGENT COMMERCIAL avec 3 cartes d'exclusivité et travail au BLOC OPERATOIRE, développement du C.A DE 0 à 2OOOOO euros puis revente des cartes.

10 ANS de MAROC avec création de ma société MAROC MEDICAL OCCASION.

Rodé à la vente au MAROC !!!!!!!!!!!!!!! avec des nerfs en acier inoxidable............. CELUI QUI A VENDU AU MAGHREB peut vendre dans le monde entier......................................................



Mes compétences :

acheteur

Maroc

Négociateur

Vendeur