Van Der Donckt FRANCK

2000 TOTAL, Industrie pétrolière à Mardyk

Contremaître mécanique CDI depuis septembre 2000

-Administrateur SAP, création et suivi des plans de maintenance…

-Gestion et contrôle du contrat mécanique, détenu par la société ENDEL.

-Planification et suivi des interventions.

-Analyse des incidents et proposition de fiabilisation et d'amélioration de l'outil de production.

-Suivi et analyse vibratoire on-line sur les turbocompresseurs et le turboalternateur.

-Validation des suivis et des analyses vibratoires effectuées par ENDEL.



1999 SMURFIT SOCAR, Industrie d’emballage carton à Lys Lez Lannoy

-Elaboration de la maintenance préventive, plans des machines dans S.A.P.

-Mise à jour des plans d’usine, et l’élaboration de plans mécanique.



1997 RHONE-POULENC, Industrie chimique à La Madeleine

- Gestion de la Maintenance préventive

- Etude de fiabilisation et d'amélioration de l'outil de production.

- Mise à jour de plans du matériel mécanique sur AUTOCAD 12.

- Adjoint au préparateur coordinateur de tâches de maintenance préventive et curative tant dans le domaine mécanique que tuyauterie.

- Mise en place d'une maintenance conditionnelle sur un groupe froid.



1996 WYETH LEDERLE, Industrie pharmaceutique à Blois (41)

- Cariste de haut levage.



1995 DECATHLON, Magasin sportif à Villeneuve d'Ascq

- Vendeur au rayon équitation.



VILLE DE LEERS, Centre de vacances

- Directeur adjoint



Diverses missions intérimaires pour le compte de BIS



NORDCERAM, Industrie de publicité

- Maintenance des chaînes de production.

DUBOIS, Industrie de transport

- Affranchissement de colis postaux.



1994 SCHERING, Industrie pharmaceutique à Lys Lez Lannoy

- Etude et conception du conditionnement de boîtes de médicaments.

- Maintenance de l'outil de production automatisé







- formation aux risques électriques Habilitable B2V, BR, BC.



- formation diagnostique de l’état des machines par l’analyse des vibrations.



- formation sur l’entretien et l’inspection des machines tournante dans l’industrie pétrochimique.



- formation sur le matériel de raffinerie



- formation maîtrise des pertes



- formation aux risques industriels, pétrochimique et chimiques



- formation à l'assurance qualité ISO 9002



- formation CODAP (Code Des Appareils à Pression)



- système de management environnemental ISO 14001



- connaissance des progiciels SAP R3, SAM et PIGMENT (gestion de la maintenance

assistée par ordinateur )



- connaissance sur l'automat Télémécanique TSX 17, 37, 47, Siemens série 7



- Langues : Anglais technique



- Bonne maîtrise de l'outil informatique et de logiciels



Mes compétences :

MES