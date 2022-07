Van TERRADOT

Mon parcours professionnel est sous tendu par ma passion des études. Universitaire à l origine, j ai enseigné les méthodes des sciences sociales à la Sorbonne (Paris VII) pendant 4 ans, avant de rejoindre le marché des études, en créant 2 sociétés d études, dont Novatest.

Cette passion m amène à chercher en permanence à évoluer, à rechercher les technologies les plus avancées et les plus efficaces, et , ensuite, à partager mes expériences au cours de nombreuses conférences, articles et enseignements.



Mes compétences :

Etudes qualitatives

Études marketing internationales

Etudes online

Formation en études de marché

Études quantitatives

Marketing stratégique

Trade off/Pricing

Créativité

Segmentation et Positionnement