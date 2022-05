Vana CALUWAERTS

Assistante coordination événementiel et accueil artistes - 6 ans de gestion administrative. Passionnée par les arts vivants (musique, cinéma, théâtre). Excellente présentation, aisance relationnelle et sens du service. Bon esprit d'analyse et de synthèse, organisée et rigoureuse. Bonne connaissance des outils bureautiques et des médias sociaux (facebook, twitter, instagram).



Mes compétences :

Régie

Evènementiel et Relations Publiques

Suivi commercial et administratif

Evènementiel et logistique

Assistance administrative

Communication événementielle

Billetterie

Coordination de projets

Gestion événementielle