Vana VANA MECHLERI

Un professionnel passionné des ressources humaines et de l'acquisition de talents avec plus de 11 ans d'expérience internationale au sein d'organisations multinationales

(* Acquisition de talents avec exposition internationale au sein d'un groupe multinational de services financiers //

* Conseil en recherche de cadres au sein d'une multinationale //

* Opérations RH et formation dans l'industrie pétrolière et gazière), combiné à un MBA spécialisé en commerce international et une formation universitaire en ingénierie.



Domaines d'expertise:

- Acquisition de talents // Recrutement // Interview & Screening

- Identification des talents clés et parcours de carrière // Planification des effectifs et de la relève // Conseil en RH

- Gestion des opérations RH // Gestion de l'équipage // Formation et développement

- Gestion des grands comptes // Service client // Ventes et développement commercial

- Gestion de projet // Marketing et communication



Compétences personnelles de base:

- Solides compétences en communication et en création de relations // multitâche // auto-motivation // motivation

- Compétences managériales // capacité de résolution de problèmes // compétences entrepreneuriales

- Assertivité // Esprit d'équipe