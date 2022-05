Vanbever FRANCOIS-XAVIER

Directeur Export pour l'ensemble des solutions de mesure de température InfraRouge.

Animation et formation du réseau de distribution, ouverture de nouveaux marchés à l'export. Visite et support technique chez les clients finaux. Participation aux colloques, séminaires et salons professionnels.

Animation des supports internet comme les réseaux sociaux et analyses de l’efficacité KPI.

Product manager pour les applications verrières et pour les solutions complètes (instrument + logiciel). Dans ce cadre, je suis assisté par des ingénieurs et techniciens basés en Allemagne.



Nos clients travaillent essentiellement dans les secteurs de la métallurgie, l'industrie du verre, les cimenteries et la pétrochimie ainsi que dans les laboratoires de recherche.



Mes compétences :

Sales & Marketing

Webmarketing

Engeenering

Commerce international

Ingénierie

Infrarouge

Business management

Métallurgie