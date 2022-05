Vandenbeuck BENOIT

Artiste multisupports, mon activité artistique s'axe principalement sur la peinture le graphisme et la couleur.

Touche à tout, j'étudie toutes propositions... Illustration, logo, design d'objet...

Intervenant en milieu scolaire, associatif, ou entrepreneurial j'élabore avec vous tout type de projet.



http://benvdb.wix.com/portfolio



Je travaille sur papier, toile, bois, métal, verre et céramique pour développer mes thématiques favorites: la nature, les objets du quotidien, les architectures du monde... et exprimer des compétences de graphiste, calligraphe, matièriste, coloriste dans des créations personnelles ou de commande.



J'organise également des événements artistiques (Démonstrations, expositions, ...) dans ma région. Si vous voulez, par exemple, exposer contactez-moi par message privé. Merci.



Mes compétences :

Couleurs et matières

Ceramique

Décoration

Art

Pédagogie par projet

Illustrateur

Création de logos

Sculpture

Photo

Peinture

Découvreur de talents

Créativité

Adobe Photoshop

Dessin

Calligraphe

Moulage

Illustration