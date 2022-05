Vandenbrouck MARC

Formateur professionnel d’adultes diplômé de l’AFPA de Caen, mon activité de Prestataire de formation auprès des entreprises, des administrations et des centres de formation est exercée en profession libérale depuis mai 2009 et est enregistrée auprès du préfet de région Basse-Normandie.



Spécialisé dans le développement économique des entreprises, le management entrepreneurial et la gestion de centres de profits, les pratiques, méthodes, animations et formations sont issues d’un parcours professionnel de Consultant manager senior en Organisation des entreprises et des administrations.



Diplômé de l’Institut des Etudes Supérieures, économiques, sociales et Techniques de l’Organisation et du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, l’exercice du métier d’organisateur s’est effectué en tant que Directeur de projet auprès de grands comptes dans les domaines de la téléphonie mobile, le secteur bancaire, les services administratifs et le milieu industriel de l’aéronautique.



L’expérience acquise sur le terrain s’est construite grâce à un parcours professionnel atypique, pluridisciplinaire, multiculturel, riche de pratiques, de savoirs et de savoir-faire et cette pratique d’une adaptation constante aux évolutions du monde du travail me permet aujourd’hui de répondre, en termes de formation et surtout d’accompagnement, aux enjeux, attentes et besoins des entreprises et des employeurs.



L’offre de formation est résolument tournée vers la conquête de nouveaux débouchés, le développement dynamique de l’entreprise, la capitalisation, pérennisation et valorisation des acquis.

Les techniques enseignées d’organisation, de management, de marketing, de communication, de gestion financière/comptable et de mise en œuvre de projets ont pour objet le résultat et la performance à atteindre et à dépasser.



L’expertise d’intervenant prestataire s’est construite par l’expérience des différents postes occupés : Référent pédagogique pour l’ISF d’Alençon-Damigny, Référent de dispositif pour l’E2SE de Caen, Président de jury Bac+3 par délégation de Grenoble Ecole de Management (GEM), des différents publics rencontrés : Agents de la fonction publique (Formations statutaires), Public en insertion professionnelle, Etudiants en formation professionnalisante, Salariés d’entreprise en reconversion, Tuteurs en formation d’accompagnement…, des formats pédagogiques utilisés : Formation à distance, Animation d’ateliers pédagogiques, Cours en amphi, Pratique du tutorat et de l’alternance…., des attendus des personnes formées et de la raison d’être de ces formations : A titre d’exemple, les quelques 500 étudiants que j’ai accompagnés ces dernières années pour l’obtention d’un titre professionnel bac+3 de Responsable Opérationnel d’unité délivré par Grenoble Ecole de Management et dont la finalité est de répondre aux recruteurs en recherche de professionnels opérationnels polyvalents.