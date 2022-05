Vandenbroucke JOSEPH

Coach,

Accompagnateur des femmes et des hommes qui souhaitent redonner un nouveau souffle et une nouvelle énergie à leur vie professionnelle et personnelle

Je pratique le coaching d’organisation des entreprises: j’accompagne les projets de développement qui permettent de conduire les changements en profondeur vers l’entreprise de demain

joseph.vandenbroucke@jvemergence.fr

NOUVEAU:Auteur du livre "Oser être l'artisan de sa vie, ma vocation de coach"

site internet: http://jvemergence.fr/



Mes compétences :

conférencier

Coach

Accompagnement

Management

Vision

Ressources humaines

Formation