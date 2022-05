Vandenbussche KRISTIN

Je travaille depuis près de 15 ans au sein de l'Association des Paralysés de France, bien connue dans son combat quotidien pour obtenir le droit, l'accès et l'égalité pour tous et précisément pour les personnes en situations de handicap.

Dans le domaine de la collecte de fonds, ma mission consiste, en toute autonomie, d'être en relation directe avec les donateurs de l'APF. Ils sont de véritables acteurs auprès de nos délégations départementales et nous nous devons de répondre à leurs attentes, à leurs besoins et à leurs questions ou parfois aux problèmes auxquels ils peuvent être confrontés à propos de leurs dons en toute sérénité.

J'accomplis cette mission avec plaisir et honneur : celui d'ajouter le "petit plus" qui, additionné à tous les autres "petits plus", donne l'élan et l'énergie indispensables à la valeur que représente l'APF dans la grande diversité de son œuvre.