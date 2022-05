Vanderlucia ALVES TRIER

De Nationalité brésillienne, je vis en France depuis 9 années. Disposant de beaucoup de temps libre, je souhaite travailler pour d´une part, améliorer mes revenus et, d´autre part, pour m´intégrer parfaitement en France dans un cadre professionnel intéressant.



Je possède l´avantage de maîtriser deux autre langues en dehors du français: le portuguais ainsi que l´espagnol, ce qui peut être um atout das le cadre des relations avec les clients.



Mon experiênce professionnelle, riche de près de 10 années, atteste d´une bonne metrîse des relations avec le public. j´ai en effet, toujours été en contact avec les clients qu´ils soient étudiant ou parent d´élève (école de langues CCAA), agriculteur(entreprise Epral), publicitaire ou responsable de média(entreprise Raio Propaganda).



J´espère que mes qualités sauront vous intéresser et je me place à votre dispositions si vous souhaitez me rencontrer.