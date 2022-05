Vaneeathan CHRISTIANE

Je suis une femme veuve, et je cherche une relation amoureuse durable et sincere, je cherche quelqu'un dans ma tranche d'age; PAS MOINS. Mais je cherche quelqu'un d'aimant, sincere et fidele, respectueux, qui me comprendra

Si vous êtes de l’étranger, si vous pouvez vous déplacer, on peut faire ample connaissance, et ceux de mon pays, pourquoi on pourrait pas se rencontrer réellement, c'est mieux non?

Si vous cherchez vraiment l'amour, alors je suis dans le meme cas que vous, je suis seule, et je cherche le vrai avec un grand "A"

merci d'avoir lu un peu sur moi.