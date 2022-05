Vanel KIMPAMBOUDI

Bonjour,



Je suis un auteur, compositeur et interprète.



Je rappe, chante et je m exprime en anglais.

Mon style de musique est le hip hop, la dance et l electro pop.



Je suis producteur financier et exécutif de mon projet.



Je suis sur un contrat de partenariat artistique et je cherche une maison de disques et/ou de distribution pour mon album et mes singles.



Veuillez me faire parvenir une adresse e mail, sur laquelle je peux vous envoyer mes maquettes s il vous plaît.



Musicalement.







Mes compétences :

Ecriture

Production

Tourisme