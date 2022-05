Actually in china for a service mission . Im the creator of Africautos compagnie based in shanghai and in brazzaville



Mes compétences :

elaborer un budget annuel

comprendre le besoin du personnel

classer des documents

conduire une voiture

faire passr un entretien

editer les bilans et annexes comptables

piloter un projet

faire des discours publiques

recevoir des appels telephoniques en chinois

internationale commerce

logistique internationale

achats internationales