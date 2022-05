Vanessa ABENGDANG

Je suis une jeune étudiante de l'IRIC. Et je suis une formation blended dans le domaine de la coopération au développement dont la spécialisation est "l'action humanitaire". Mon objectif est de devenir un humanitaire expérimenté tout en travaillant dans une organisation nationale /internationale qui oeuvre pour le bien être et le développement dans tous ses aspects de mon pays / continent en tant de guerre et en temps de paix.



Mes compétences :

Stagiaire en logistique des nations unies a l'EMP