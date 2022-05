Vanessa AKAM

* Principaux domaines de compétences incluant : Coordination de projets, Management & Animation d’équipe, Gestion et Recrutement de personnel, Mise en oeuvre & Coordination de programmes socioculturels, Supervision des stratégies financières et opérationnelles de programmes internationaux, Développement de programmes humanitaires ;



* Maîtrise des langues (français, anglais, espagnol) et de l’informatique (MS Office, Project, Internet);



* Professionnelle, motivée et dynamique avec des années d'expérience dans l'organisation d’événements sociaux, corporatifs, promotionnels et de collectes de fonds ;



* Sens de l’organisation, de la priorisation et de la polyvalence ;



* Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale, capacité avérée à gérer les relations avec les partenaires et à négocier ;



* Aptitude éprouvée à travailler efficacement avec un large éventail de personnes; excellente connaissance financière et capacité à tirer le meilleur parti de tous les budgets;



* Faculté à travailler efficacement sous pression, dans l’urgence, de façon autonome, dans tous types d’environnements, et à respecter délais stricts et échéances précises.





Mes compétences :

Social, Humanitaire

Communication évènementielle

Microsoft Office, Internet

Adaptabilité

Budgétisation

Négociation achats

Animation d'équipe

Cross cultural management

Négociation

Développement international

Suivi commercial et administratif

Gestion de partenariats

Achats internationaux

Relations Presse

Devis

Marketing stratégique

Gestion de projet

Relationnel

Relations internationales

Recrutement

Veille concurrentielle

Cohésion en équipe

Planification

Coordination