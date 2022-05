Bonjour à tous ,

Je suis Vanessa Albaret, j'ai effectué une formation en alternance au sein de l'entreprise Louda Logistique en supplément de la CCi de MONTAUBAN, j'ai obtenu le BTS NRC ce qui conclut mon parcours de formation.



Mon secteur d'activité était:

La prestation de service de nettoyage auprès d'entreprises



Mes compétences commerciales sont :

- la prospection de nouveau client,

-la gestion d'un porte-feuille client,

-la découverte des besoins d'un client,

-la négociation avec client, fournisseur et sous-traitant,

-la relance des factures impayées,

-l'étude de marché,

-la création d'outils d'aide à la vente et communication,

-le montage de projet de commercialisation,

-le montage de présentations commerciales personnalisées suivant les clients



Mon projet:



Obtention d'un emploi dans le domaine commercial soit :

assistante commerciale

soit conseillère clientèle en banque

soit guichetière .



Mon ambition, ma motivation, ma persévérance et disponibilité seront les clés de ma réussite.





Mes compétences :

Relation clientèle reconnue

réactivité

Polyvalante

sérieuse

DYNAMISME COMMERCIAL