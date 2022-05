Vanessa AMORMINO

Après l'obtention d'un diplôme en Histoire de l'Art et Archéologie à l'Université de Liège en 1999, un emploi au Service de Préhistoire de cette même institution m’est directement proposé pour réaliser de la recherche.



Ensuite, j'ai monté des projets pour le Séminaire de muséologie de l'ULg, ce qui m'a permis de suivre en parallèle un DES interuniversitaire dans cette branche.



En 2003, je deviens guide à l'Archéoforum et en 2004, j'obtiens le poste de responsable du Centre wallon d'Archéologie du Bâti pour le même employeur : l'Institut du Patrimoine wallon. En juin 2007, le projet de CWAB ne relève plus de l’IPW et le poste de responsable commerciale à l'Archéoforum m'est proposé afin d’augmenter le nombre de fréquentation de ce site archéologique ouvert en 2003.



Cette dernière orientation professionnelle me stimule: la confrontation de mes acquis culturels aux nouvelles expériences plus terre-à-terre et commerciales ainsi que la nécessité de revoir mes contacts boostent ma curiosité indispensable à l'épanouisssement professionnel.



J'espère ainsi en m'inscrivant sur ce site faire de nouvelles rencontres pour partager mon acquis dans le domaine patrimoniale et/ou recevoir des conseils en communication et promotion.



Mes compétences :

Archéologie

Communication

Culture