Vanessa ASARE BAFFOUR

Suite à l'obtention de ma licence en langue, littérature et civilisation étrangère anglaise (L.L.C.E. A), j'ai réussi à intégrer l'école supérieure des métiers de l'aéroport ESMA à Montpellier. Pour pouvoir finaliser ma formation en tant que technicien aéroportuaire polyvalent (TAP), il me faut accomplir un stage de quatre semaines dans un domaine lié aux métiers de l'aéroport.

J'ai une expérience de six ans dans le domaine professionnel qui m'a permit d'acquérir certaines compétences telles que l’autonomie, le respect, le dynamisme, la prise d’initiative, la courtoisie et l’envie continuelle d’apprendre pour m’améliorer.



Mes compétences :

Logiciel de detaxe Tax Free Global Blue (commerce)

Messagerie électronique

Logiciel de réservation hôtelier HotelEasy

Internet

Word, Excel, Powerpoint

OpenOffice