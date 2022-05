Vanessa AUGEARD

Ayant obtenu en juillet 2015 mon BTS d'Assistante de gestion PMI PME, je suis actuellement en recherche d'un poste dans le domaine de l'assistanat / secrétariat.

En effet, ma capacité d'adaptation et ma polyvalence me permettent de m'orienter vers différents métiers, tels que: assistante de gestion, assistante de direction, secrétaire, assistante administrative, etc.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Autonomie

word

Réponse aux appels d'offres

Travail en équipe

powerpoint

Accueil physique et téléphonique

Administratif

Relation fournisseurs

publisher

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Gestion des litiges

Rédaction

excel

Relationnel

bureautique