Vanessa AVRILLAS

Autonome et serieuse, motivée et passionnée par le jardin et l'harmonie des fleurs, j'ai acquis mon expérience et ma polyvalence suite à une réorientation professionnelle réussie dans l'horticulture.



Mes compétences :

accueil,vente,conseil

réception et mise en place avec theatralisation de

creation d'arrangements floraux

connaissance des vegetaux,conseil de culture

esprit créatif, harmonie des couleurs

capacité d'adaptation, autonomie, organisée

maitrise de l'outil informatique