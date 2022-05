Vanessa AZAPFACK NTSAFACK

Titulaire d’une Licence de Technologie en Organisation et Gestion Administrative obtenue à l’IUT de Douala, j’ai commencé l’activité professionnelle par des stages très enrichissants, où j’ai participé à la mise en place d’un outil de gestion visant la maîtrise de la conduite raisonnable d'une organisation; en prévoyant les évènements et en s'adaptant à l'évolution de l’entreprise, en définissant les objectifs, en mettant en place les moyens, en comparant les performances passées et futures et les objectifs, en corrigeant les objectifs et les moyens, en pensant, proposant et élaborant des solutions de gestion au service du management des entreprises prestataires