Vanessa BADRI

Sociable,en bon relationnel avec la clientèle,motivée et toujours pleine d'idées . Passionnée par la decoration d'intérieur et la jardinerie.mon atout est le contact avec le client de tout âge :écouter, cibler et répondre à leurs besoins . A la recherche de poste qui me fera compléter mes connaissances et en quête de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Creative et imaginative

Sociable

Bonne intégration dans une équipe

Polyvalente

Cible bien les besoins des clients

En possession du CERTIPHYTO