Vanessa BARSOTTI

De nature sociale, je suis à l’aise et dynamique en collectivité et aime relever de nouveaux défis. De part ma formation essentiellement universitaire, j'ai acquis un niveau théorique de qualité qui me permet de me conformer à des projets méthodologiques rigoureux. Je suis à la recherche d'un poste en R&D dans une entreprise à caractères innovant dans laquelle je pourrais m’investir durablement.



Mes compétences :

microbiologie

management de personnel

Biotechnologies

rigueur et méthode

biologie moléculaire