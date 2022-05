Vanessa BAUCHET

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que lectrice correctrice ou en tant que formatrice pour adulte dans le domaine de l'écrit.



Avec un Master en Linguistique Générale et Linguistique Appliquée et un niveau expert en orthographe française, j’ai de solides connaissances pour devenir lectrice-correctrice ou formatrice pour adultes. Dynamique, perfectionniste et travailleuse, l’ampleur des tâches à effectuer de ne me fait pas peur.



Mes compétences :

Microsoft Office

Orthographe