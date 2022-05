Vanessa BERTAUX

Ayant depuis toujours un vif intéret pour la communication et les metiers s'y rapportant, aprés une licence d'information et communication, j'ai souhaité compléter ma formation par une premiére expérience profesionnelle signicative dans le milieu .

C'est pourquoi, j'ai choisi le mode de l'alternance, ce qui m'a permis d'obtenir un master en management des entreprises et d'établir le socle de mes compétences professionelles.



le travail en agence a étè pour moi trés formateur:

- conception et régie de l’événement (incentives, séminaire, team building, soirée d’entreprise)

- Identification du bon type d’événement selon la demande

- Organisation de la logistique

- négociation agence - fournisseur

- suivi du budget lié



- Démarche commerciale



Aujurd'hui, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de la communication,dans lequel je pourrai mettre au service d'une équipe mon expérience professionelle ainsi que mes qualités personnelles .



Mes compétences :

Anglais

Assistante Communication

Communication

Créativité

Dynamisme

Evénementiel

Microsoft Pack Office

Rigeur

Travail d'équipe